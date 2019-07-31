Красноярск, 31 июля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил подготовить ему обобщенное предложение по созданию лесопожарных центров для тушения пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Об этом он заявил сегодня, 31 июля, на совещании в Красноярске.

skeeze Лесной пожар

Ранее на этом совещании губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что для тушения лесных пожаров в зоне контроля на севере региона необходимо создать специализированный лесопожарный центр, который бы позволил расширить зону охраны и сделал бы более эффективным использование авиации в тушении пожаров.

Медведев заявил, что ему нужно обобщенное предложение по этим лесопожарным центрам и он готов рассмотреть его уже завтра в Чите.

«Пересмотр границ зон контроля и создание соответствующего центра на севере. Мне это нужно обобщить и подготовить укрупненные предложения и по Красноярскому краю, и по Сибирскому федеральному округу, а в принципе, конечно, и по Дальневосточному федеральному округу, поскольку сейчас пожары никаких границ не разбирают, и на Дальнем Востоке пожары идут. Завтра мы в Чите поговорим», — сказал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, огромные лесные пожары бушуют в Сибири. Режим ЧС введен на территории Красноярского края, Иркутской области, двух районов Бурятии и одном районе Якутии.

Большая часть возгорания находится в так называемой зоне контроля, где тушение пожаров для региональных властей не является обязательным в том случае, если затраты на тушение превышают экономический ущерб от огня.