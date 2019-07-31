Вашингтон, 31 июля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Комиссия ВВС США до сих пор не может найти один из 61 стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, сообщает специализированное издание военно-воздушных сил США в материале о состоянии стратегических воздушных сил.

U.S. Air Force Бомбардировщик B-1 Lancer

По информации издания, в 2019 году комиссия специалистов ВВС проводила проверку по запросу сенатора от Демпартии Майка Раундса.

Неожиданно выяснилось, что один стратегический бомбардировщик B-1 Lancer числится на бумаге, и его до сих пор «ищут».

Кроме того, 39 из 61 самолёта этого типа были закрыты для проверяющих по различным причинам.

Однозначно боеспособными признаны шесть B-1 Lancer, а ещё 15 таких машин находятся на заводах на техобслуживании.

При этом в Сенате США отметили, что такая высокая доля тяжёлых бомбардировщиков, одновременно находящихся на техобслуживании, не может считаться приемлемой. В ответ Глобальное ударное командование ВВС США заявило, что бомбардировщики B-1 Lancer старые, и у них высокий процент износа.