Пекин, 31 июля, 2019, 20:29 — ИА Регнум. В знаменитом музее Гугун в Пекине запланирована на декабрь крупная тематическая выставка, посвященная культурно-историческому наследию Тибетского автономного района (ТАР).

Тибет

На мероприятии будут представлены более двухсот тибетских культурных и религиозных реликвий, сообщает 31 июля Синьхуа со ссылкой на публикацию в газете Chinа Daily, в которой цитируется заявление музейного куратора Ван Сюйдуна.

По словам специалиста, тибетские реликвии являются убедительным подтверждением интенсивности культурных контактов и связей Тибета с Китаем и опровергают спекуляции западных СМИ по дискредитации национальной политики КНР.

Выставка подтвердит широкий спектр таких контактов, в которых участвовали разные регионы Китая на всем протяжении совместной истории с Тибетом.

Напомним, что Тибет, наряду с Синьцзяном, считается «проблемным» регионом КНР ввиду сохранения в нем сепаратистских тенденций, связанных с наследием буддистских духовных авторитетов, пребывающих в эмиграции. Пекин в последнее годы предпринимает большие усилия по ускоренному развитию региона и преодолению сохраняющихся здесь социальных диспропорций.