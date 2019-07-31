Москва, 31 июля, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Разрешение продавать на Украине земли сельскохозяйственного назначения иностранцам приведёт к катастрофе. Об этом заявил украинский общественник Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Иван Шилов ИА REGNUM Пахарь

«Принимают эпохальное решение — вопрос по земле. У нас на Украине люди друг другу глотки перегрызут за межу (узкую полосу земли между соседними наделами, — прим. ИА REGNUM ), а они решили землёй распоряжаться. Этого категорически делать нельзя», — заявил Кот.

По мнению общественника, Украина сейчас стремится в пропасть, а идея национализировать стратегически важные государственные предприятия, которую озвучили в команде президента Украины Владимира Зеленского, только ускорит этот процесс.

«Перспектива того, что сейчас происходит во власти, очень пугающая, тревожная. Мы продолжаем скакать в пропасть. Раньше мы грустили, сейчас смеемся, а в пропасть скакать не перестали. Отдавать коммерческим структурами такие прибыльные коммерческие предприятия, как железная дорога и почта — это преступление. Чем они будут наполнять бюджет?» — спросил эксперт.