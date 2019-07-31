Нью-Йорк, США, 31 июля, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Второй за месяц случай заболевания лихорадкой Эбола в городе Гома в Демократической Республике Конго свидетельствует о риске распространения заболевания за пределы страны. Об этом говорится в распространённом 31 июля совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирной продовольственной программы и Детского фонда ООН.

FotoshopTofs Эбола

«Новый случай болезни, подтверждённый в Гоме, говорит о реальном риске дальнейшего распространения, возможно, за границы страны», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что складывающаяся ситуация требует срочного «усиления глобального реагирования и увеличения донорских инвестиций».

Напомним, ранее сегодня стало известно о втором случае заражения лихорадкой Эбола в конголезском городе-миллионнике Гома, расположенном на границе с Руандой. Пациент, которому был поставлен диагноз, впоследствии скончался.

Последняя вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго продолжается с августа 2018 года. В середине июля текущего года ВОЗ признала вспышку заболевания в африканской стране чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.