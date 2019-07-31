Красноярск, 31 июля, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что для тушения природных пожаров в так называемой зоне контроля на севере края нужно создавать специальный лесопожарный центр. Об этом он заявил сегодня, 31 июля, на специальном совещании в Красноярске, на котором присутствовал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

(сс) skeeze Лесной пожар

Усс обратил внимание, что леса в северной части Красноярского края находятся очень далеко от баз МЧС, и чтобы тушить там пожары, необходимо создать специализированный лесопожарный центр.

«Я хотел бы предложить создать на севере специализированный лесопожарный центр. …Имея такую базу подскока, у нас появится реальная возможность, чтобы площади, находящиеся в зоне контроля, перевести хотя бы частично в зону охраны», — сказал Усс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесные пожары бушуют в труднодоступных и отдаленных районах Красноярского края. Долгое время их никто не тушил, так как в соответствии с существующими правилами, пожары в зоне контроля тушить не обязательно, особенно если затраты на их тушение превышают наносимый ими экономический ущерб.

Однако огонь полыхает на площади в 3 млн га, и дым от него распространяется на тысячи километров.