Челябинск, 31 июля, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Муниципалитеты Челябинской области могут рассчитывать на увеличение поступлений денежных средств из бюджета региона. За 2019 год местные бюджеты получат из областного 97,5 млрд рублей или более половины всей областной казны, сообщает пресс-служба губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM

А в 2020 году планируется повысить для местных бюджетов норматив отчислений от налога по упрощенной системе. Он возрастёт с 50% до 60%.

Также муниципальным служащим в 2019 году проиндексируют зарплату. Это пообещал врио губернатора Алексей Текслер.