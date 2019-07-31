Тюмень, 31 июля, 2019, 19:39 — ИА Регнум. В Тюменской области эпидемиологи отмечают резкое снижение активности клещей. Зафиксированы единичные случаи заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Клещ

Если в 2018 году к июлю 34 тюменца заболели клещевым энцефалитом, то в 2019-м лишь 11.

С начала 2019 года в медучреждения с присасыванием клещей обратились почти две тысячи человек. В 2018 году число обратившихся к июлю составляло 13 тысяч.

В регионе ежегодно проводится акарицидная обработка мест массового скопления людей. В этом году в Тюменской области обработано 6 тыс. га парков и мест отдыха.