Курган, 31 июля, 2019, 19:18 — ИА Регнум. В Курганской области с весны 2019 года зарегистрировано 3 835 пострадавших от присасывания клещей, что находится на уровне средних многолетних данных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Зауралью.

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На сегодняшний день диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтверждён у 22 человек, в том числе у четырёх детей. Диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» подтверждён у 23 человек, в том числе у одного ребёнка. Все пострадавшие были не привиты от вируса клещевого энцефалита.

В 2019 году в Курганской области акарицидные обработки проведены на территории 1255,4 га, в том числе возле оздоровительных детских учреждений — 539,3 га.