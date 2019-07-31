Москва, 31 июля, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» прибыл к Международной космической станции на шесть минут быстрее расчётов, сообщает 31 июля пресс-служба корпорации «Роскосмос», ведущая трансляцию стыковки корабля и МКС.

Nasa.gov Ракета-носитель

Отмечено, что стыковка корабля «Прогресс МС-12» завершилась в 18:29 мск, тогда как по расчётам это должно было состояться в 18:35 мск.

В «Роскосмосе» утверждают, что это новый рекорд, который превосходит предыдущий на три минуты.

Напомним, ракета-носитель с кораблем «Прогресс МС-12» стартовала 31 июля в 15:11 мск с космодрома Байконур. В 15:20 «Прогресс» уже полетел к орбитальной станции по сверхкороткой двухвитковой траектории вместо стандартной 34-оборотной, занимающей почти двое суток.