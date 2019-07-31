Минск, 31 июля, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Представители Донецкой Народной Республики готовы обсуждать с украинской стороной новые участки разведения сил и средств в Донбассе. Об этом 31 июля заявила полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова по итогам заседания трёхсторонней контактной группы.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Она также выразила надежду, что на следующем заседании сторонам удастся согласовать дату восстановления паритета на пилотных участках разведения сил в районе населённых пунктов Петровское и Золотое.

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Следующее заседание трёхсторонней контактной группы в Минске назначено на 21 августа. На сегодняшней встрече удалось согласовать «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская, договорённость о котором была достигнута ранее.

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам встречи констатировал, что Станица Луганская пока остается единственным участком линии соприкосновения, где разведение сил и средств состоялось, и результат положительно оценивается обеими сторонами.