Донецк готов обсуждать с Киевом новые участки разведения сил в Донбассе
Минск, 31 июля, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Представители Донецкой Народной Республики готовы обсуждать с украинской стороной новые участки разведения сил и средств в Донбассе. Об этом 31 июля заявила полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова по итогам заседания трёхсторонней контактной группы.
Она также выразила надежду, что на следующем заседании сторонам удастся согласовать дату восстановления паритета на пилотных участках разведения сил в районе населённых пунктов Петровское и Золотое.
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Следующее заседание трёхсторонней контактной группы в Минске назначено на 21 августа. На сегодняшней встрече удалось согласовать «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская, договорённость о котором была достигнута ранее.
Представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам встречи констатировал, что Станица Луганская пока остается единственным участком линии соприкосновения, где разведение сил и средств состоялось, и результат положительно оценивается обеими сторонами.