Санкт-Петербург, 31 июля, 2019, 18:40 — ИА Регнум. На автомобильном подъезде к деревне Кискелово во Всеволожском районе Ленинградской области ограничат движение транспорта из-за съёмок художественного фильма «47» режиссера Алексея Учителя. Картина посвящена обстоятельствам и последствиям гибели культового рок-музыканта Виктора Цоя в 1990 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Учитель

Как сообщили 31 июля власти Ленобласти, проезд машин по указанной дороге будет ограничен с 8 часов до 22 часов в период с 28 августа по 2 сентября, а также с 10 по 14 сентября 2019 года.

«Ограничения не коснутся автомобилей экстренных служб и рейсовых автобусов», — подчеркнули областные чиновники.

Для транспорта предусмотрены объездные пути по участкам дорог «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск», «Санкт-Петербург — Матокса», «Ново-Токсово — автодорога Скотное — Керро».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля режиссер Алексей Учитель и студия «Рок» официально объявили о начале съемок картины «47», которая расскажет о событиях, произошедших после смерти Виктора Цоя. Съемки пройдут в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях.