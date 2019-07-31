Кемерово, 31 июля, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) начала в городе Новокузнецке ремонт тепловой магистрали на улице Кирова в районе домов №75 и 89А. Как сообщает служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, в рамках ремонтной программы специалисты заменят на улице Кирова 300 метров арендованной у муниципалитета теплотрассы диаметром 820 мм (в двухтрубном исполнении), частично заменят строительные конструкции канала и скользящие опоры, установят сильфонные компенсаторы, а также восстановят гидроизоляцию канала, антикоррозионное покрытие и теплоизоляцию трубопроводов.

Служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК СГК приступила к капитальному ремонту тепломагистрали в Новокузнецке

В эксплуатации этот участок тепловой сети в Центральном районе Новокузнецка находится с 1974 года. В минувшем году на нём произошли три серьёзных повреждения. Инженерная диагностика и обследование выявили практически полное отсутствие гидроизоляции лотковых элементов канала, разрушение теплоизоляции составляет 50%. Зафиксировано смещение осей трубопроводов по проходному каналу, вызванное коррозионным износом скользящих опор. Антикоррозионное покрытие на трубопроводах отсутствует, обнаружена значительная наружная коррозия по всей оси труб.

Дальнейшая эксплуатация теплотрассы без капитального ремонта могла привести к аварийной ситуации в ходе отопительного периода, отключению от теплоснабжения большого числа потребителей, нарушению гидравлического режима в Центральном районе города. Замена этого участка магистрали позволит снизить теплопотери и, главное, повысить надёжность теплоснабжения. На период проведения ремонта теплотрассы вводится ограничение движения автомобильного транспорта на улице Кирова между домами №75 и 89А. Для автомобилистов предусмотрена схема объезда.

Завершить капитальный ремонт тепловой магистрали на улице Кирова планируется до начала отопительного сезона. На обеспечении горячей водой жителей Новокузнецка в летний период эти работы не скажутся.

Карту проведения ремонтных работ в Новокузнецке можно увидеть здесь.