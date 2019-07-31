Владикавказ, 31 июля, 2019, 18:35 — ИА Регнум. В Северной Осетии доставлены в безопасное место пострадавшие в горах Ирафского района альпинисты. Одного из них, получившего наиболее серьезные травмы, пришлось спускать вниз с горы Галдор с помощью вертолета. Для этого была привлечена авиация МЧС, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе ведомства.

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Состояние пострадавшего специалисты оценили как стабильное. Второй травмированный во время прохождения маршрута турист получил порезы руки. Он и еще двое членов группы от медицинской помощи отказались.

Спасательные работы, как отметили в МЧС, проводились в сложных условиях.

«Эвакуация происходила при помощи альпинистского снаряжения по камнепадоопасным кулуарам. В этих условиях пострадавшего приходилось транспортировать в горизонтальном положении на специальных носилках», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, группа туристов из Иваново, незарегистрированная в МЧС, 29 июля сообщила о получении двоими из них травм. Спасатели смогли осуществить их транспортировку лишь спустя почти двое суток. Помехой для ведения спасательных работ был камнепад.

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