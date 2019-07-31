Американскому ВПК выгодны разговоры об агрессивной РФ – политолог
Москва, 31 июля, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп последовательно разрушает все международные преграды, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 31 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Трампа о том, что Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями.
Трамп, по мнению Мухина, вполне оправданно отрабатывает то, что он обещал в ходе избирательной кампании, и последовательно разрушает все преграды для американских компаний.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями. Кроме того, президент США посетовал на то, что что китайская сторона «пытается догнать» Соединённые Штаты и Россию в области вооружений.