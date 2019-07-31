Москва, 31 июля, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп последовательно разрушает все международные преграды, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 31 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Трампа о том, что Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

«Обратите внимание, как последовательно США в лице Трампа разрушают ограничения для развития американского ВПК, — сказал Мухин. — ДРСМД разрушила не Россия, а Америка. Именно потому, что ДРСМД стоял на пути развития американского ВПК. Трамп фактически говорит от имени производителей вооружения, которым необходим сбыт. А сбыт возникает, когда возникает потребность. Поэтому так часто говорят об агрессии России. Потому что запуганный клиент платит всегда, и платит очень много. США вообще не нужны аргументы для того, чтобы расширять свой рынок».

Трамп, по мнению Мухина, вполне оправданно отрабатывает то, что он обещал в ходе избирательной кампании, и последовательно разрушает все преграды для американских компаний.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями. Кроме того, президент США посетовал на то, что что китайская сторона «пытается догнать» Соединённые Штаты и Россию в области вооружений.