«Вам не нужно приезжать» — власти Ирана не хотят видеть Помпео
Тегеран, 31 июля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Власти Ирана не хотят видеть госсекретаря США Майка Помпео, 31 июля передает агентство Associated Press.
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Майкл Помпео
«Вам не нужно приезжать в Иран», — заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя предложение Помпео.
Ранее Помпео заявил в «Твиттере», что готов прибыть в Тегеран, встретиться с руководством Ирана и «рассказать правду» его гражданам.
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