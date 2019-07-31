Тегеран, 31 июля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Власти Ирана не хотят видеть госсекретаря США Майка Помпео, 31 июля передает агентство Associated Press.

Sk.usembassy.gov Майкл Помпео

«Вам не нужно приезжать в Иран» , — заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя предложение Помпео.

Ранее Помпео заявил в «Твиттере», что готов прибыть в Тегеран, встретиться с руководством Ирана и «рассказать правду» его гражданам.

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