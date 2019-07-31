Зеленского призвали вернуть прямое авиасообщение с Россией
Киев, 31 июля, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Украине нужно запустить прямое авиасообщение с Россией, а также разблокировать железнодорожное сообщение с Крымом и начать поставки воды на полуостров. Об этом 31 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Сергей Шабовта, комментируя появление на сайте президента Украины петиции по вопросу отмены запрета на прямое авиасообщение с Россией.
Он считает, что на отсутствии прямого авиасообщения между Россией и Украиной зарабатывает только белорусский авиаперевозчик «Белавиа».
Он также призвал Киев пустить днепровскую воду в Крым, чтобы сохранить природу, промпроизводство и сельское хозяйство полуострова.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев продолжит водную и энергетическую блокаду Крыма.
Напомним, в апреле 2019 года украинское правительство ввело запрет на любые полеты между Украиной и Россией, исключение составили авиарейсы, необходимые для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ, МК Красный Крест.
Соответствующие санкции были введены после того, как СМИ стало известно, что в марте внефракционный депутат Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук совершили прямой авиаперелет из киевского аэропорта Жуляны в Москву.