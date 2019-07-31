Карабудахкентский район, Дагестан, 31 июля, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Сильный град обрушился на ряд населённых пунктов Карабудахкентского района Дагестана. Стихия повредила кровли домов, расположенных в селе Доргели, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе МЧС республики.

Bekenez.ru Град в Карабудахкентском районе

«От единой диспетчерской службы Карабудахкентского района поступило сообщение о том, что на территории населённого пункта Доргели прошёл град, в результате чего имеются повреждения кровли домов. Информация уточняется», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.

Ранее МЧС Дагестана предупреждало, что сегодня, 31 июля, в отдельных горных районах республики ожидаются ливни и гроза, а также шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в результате сильных дождей с градом порядка 600 домов в Кизлярском районе Дагестана получили незначительные повреждения.