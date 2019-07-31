Джакарта, 31 июля, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Населению 28 из 34 регионов Индонезии угрожает засуха, сообщает 31 августа информагентство Antara.

Никита Устинов ИА REGNUM Засуха

Численность населения в этих провинциях достигает 50 млн человек.

На сегодняшний день засухой там уже уничтожено более девяти тыс. гектаров сельхозугодий, а ещё 100 тыс. гектаров находятся под угрозой уничтожения.

В некоторых районах Индонезии дождей не было уже 60 суток. Учёные связывают это с повышением средних температур воздуха в экваториальной части Тихого океана.

Индонезийское Национальное агентство метеорологии считает, что засуха может продлиться до сентября текущего года, а власти Индонезии уже приступили к организации снабжения населения питьевой водой.