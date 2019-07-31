Москва, 31 июля, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский намерен повести свою страну по пути затягивания долговой удавки. Об этом заявил директор Центра евразийской интеграции Константин Долгов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Страна кредитов

«Самое главное: МВФ большая проблема. Нужно возвращать огромные деньги. Что делать, где взять деньги, чтобы вернуть МВФ деньги, чтобы расплатиться с этим кабальным кредитом? Эврика, говорит Зеленский: давайте возьмём ещё один кредит. Но нет ни одной страны в мире, которой бы помогли рецепты МВФ», — заявил Долгов.

По его мнению, Украина один в один повторяет путь других стран, которые были вынуждены воспользоваться рекомендациями Международного валютного фонда, попав в сложную финансовую ситуацию. При этом провальный опыт соответствующих «структурных реформ» новую украинскую власть, похоже, совершенно не пугает.

«Вот последняя история: Греция, Аргентина и даже Россия 1990-х годов. Давайте вспомним, к чему привели рецепты МВФ? Ни одной стране в мире они не помогли», — добавил эксперт.