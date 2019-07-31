Москва, 31 июля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В Москве задержан 37-летний актёр театра «Современник» за ношение форменного обмундирования сотрудника Госавтоинспекции, сообщили 31 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Правоохранительные органы нашли в сети запись, где был зафиксирован мужчина в форме ГИБДД, «который дискредитировал своим поведением органы внутренних дел». Нарушителя нашли и задержали. Мужчина пояснил, что получил форму сотрудника полиции у блогера для съёмок в клипе.

Возбуждены административные дела по статьям 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды» и 20.1 — «Мелкое хулиганство». По второй статье актёра арестовали на восемь суток.