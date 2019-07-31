Иркутск, 31 июля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России прибыл в Иркутскую область для борьбы с лесными пожарами, сообщает 31 июля пресс-служба регионального управления МЧС.

Павел Аджигильдяев Бе-200

Уточняется, что воздушная машина будет направлена на ликвидацию очагов пожаров на территории Байкало-Ленского заповедника.

Кроме того, в Иркутскую область должны прибыть 140 сотрудников Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, которые будут доставлены транспортным самолётом Ил-76.

Стоит отметить, что самолёт-амфибия Бе-200 обладает уникальным свойством набирать воду из природных водоёмов глубиной от трёх метров. В восемь баков в нижней части фюзеляжа самолёт за 14 секунд набирает 12 тонн воды, чтобы затем сбросить их на очаг возгорания.