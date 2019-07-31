Суздаль, Владимирская область, 31 июля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. На Суворовском бульваре в селе Кистыш Владимирской области, на родовом имении князя Александра Васильевича Суворова, будет установлен памятник великому русскому полководцу. Монумент будет возведен при помощи Российского военно-исторического обществом в рамках реализации нацпроекта «Культура». Об этом сообщает сайт Министерства культуры России.

Иоган Шмидт. Последний прижизненный портрет Александра Суворова. (фрагмент) 1800

По историческим свидетельствам, Александр Суворов бывал в своем родовом имении в селе Кистыш в период с 1782 по 1793 год. Здесь состоялось освящение храма Святителя Василия Великого, построенного по указанию военачальника в память о его отце. Александр Суворов лично участвовал в молебнах.

В селе Кистыш работает музей, посвященный жизни и героическом пути легендарного полководца, его пребыванию на Суздальской земле.

Ранее РВИО участвовало в установке памятников-бюстов князю Александру Суворову на территории 33-й отдельной мотострелковой бригады в Майкопе, а также в стенах Ставропольского президентского кадетского училища.