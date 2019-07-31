Санкт-Петербург, 31 июля, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Вертикально-интегрированная нефтяная компания «Роснефть» приобретает розничную сеть «Петербургской топливной компании» (ПТК), расположенную в Петербурге и на Северо-Западе РФ. Об этом сообщила сегодня, 31 июля, пресс-служба «Роснефти».

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона

100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль «Роснефти», что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«В результате сделки по приобретению розничной сети ПТК «Роснефть» станет крупнейшим игроком в Северо-Западном регионе», — заявили в пресс-службе компании.

ПТК к настоящему времени имеет 141 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также Карелии. У ПТК 125 бензовозов и две нефтебазы: «Ручьи» в Санкт-Петербурге и «Чудово» в Новгородской области.

В «Роснефти» рассчитывают, что после завершения сделки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у компании появится крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС.

В настоящее время сеть АЗС под брендом «Роснефть» насчитывает около 3000 станций в 66 регионах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2019 года ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.

По условиям соглашения, в течение пяти лет после заключения сделки сеть будет функционировать под прежним брендом Neste. Эта сеть состоит из 75 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также терминала в Санкт-Петербурге.