Москва, 31 июля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. В Московском метрополитене идёт строительство пересадки между станциями «Марьина Роща» и «Шереметьевская». Об этом 31 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метростроевцы

Станция «Шереметьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) пока находится в процессе строительства. Для организации пересадки со стороны станции «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии специалисты приступили к ограждению четырёх пилонов, которые отделяют боковую платформу от центрального зала.

Основные работы по строительству пересадки проводятся со стороны «Шереметьевской». Она ниже действующей станции на пять метров. Со стороны «Марьиной Рощи» большую часть работы приходится делать вручную.