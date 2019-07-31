Москва, 31 июля, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с полицией провели в Москве операцию, в ходе которой были задержаны участники межэтнической группы. Подозреваемые занимались массовым изготовлением и сбытом поддельных документов для мигрантов, сообщает «Лента.ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Поддельные документы давали иностранцам право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ. При этом мигрантов регистрировали на адреса различных хостелов. За год подозреваемые «легализовали» более двух тысяч мигрантов. Выручка от преступной деятельности составила более пяти миллионов рублей.

По данным издания, задержаны три человека — двое мужчин 1984 и 1974 годов рождения, один из которых ранее судим за мошенничество, а также женщина 1984 года рождения.