Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 31 июля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Жители Ямала, Людмила и Александр Ющенко, 27 лет не имеют гражданства какого-либо государства. Приехали они в 1989 году из Таджикистана в ЯНАО гражданами СССР, но после распада Союза их официально не стало, как и советского государства. Безразличие и инертность чиновников на данный момент отправили семью бывшей военнослужащей на улицу, сообщает РИА «Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Российские паспорта

Людмила Ющенко родилась в Ижевске, работала в системе МВД, потом перешла в военную прокуратуру и уехала в социалистическую Чехословакию. Там она вышла замуж и родила сына Александра. Затем семью военных Ющенко перевели служить в Таджикистан. Когда Людмила Ющенко развелась с супругом, то переехала с сыном на Ямал в город Губкинский, где работала в нефтяной компании. Ей предоставили ведомственную квартиру в посёлке Пурпе, прописали там. Даже когда Людмила Ющенко перешла в 1993 году работать в горадминистрацию Губкинского нотариусом, ведомственное жильё оставалось за ней.

Проблемы с гражданством начались сразу же после распада СССР. Желая получить гражданство России, Людмила Ющенко столкнулась с проблемой — она не выписалась из квартиры в Таджикистане, где остался её бывший супруг. В принципе, было ясно, что там, где на тот момент шла война, ей никаких документов не выдадут. И она была гражданкой Советского Союза, а не Таджикистана. Выход на тот момент нашёлся — Людмиле Ющенко и её сыну Александру присвоили статус вынужденных переселенцев. Им полагалось жильё, их включили в очередники.

В 1997 году Людмилу и её сына лишили статуса переселенцев, как поясняет женщина, из-за отсутствия регистрации по месту жительства, и соответственно вычеркнули из очереди на жильё. Самое страшное — это остаться без паспорта и без гражданства. Невозможно устроиться на работу. По признанию Александра, ему пришлось в 14 лет бросить школу и вместе с матерью перебиваться случайными заработками.

В российском гражданстве матери и сыну Ющенко отказывали по причине, что они якобы не проживали на территории ЯНАО на момент вступления в силу закона о гражданстве в 1992 году. Когда проживание на Ямале доказывалось в суде, чиновники начинали требовать от Ющенко подтверждения, что Людмила не является гражданкой Таджикистана, а родившийся в Чехословакии Александр не является гражданином Чехии.

За право получить российское гражданство Ющенко боролись в различных ямальских инстанциях до 2011 года. Дом, где жили мать с сыном, перевели в нежилой фонд, отключили от всех коммуникаций. Тогда Ющенко поехали за справедливостью в Москву.

«Первое, что сделал в Москве, — пошёл в консульства Таджикистана и Чехии, чтобы получить справку о том, что я не являюсь гражданином этих стран. Когда консулы услышали мою просьбу, реакция была примерно одинаковая: схватились за голову и сказали, что в жизни никому таких документов не выдавали», — продолжает Александр.

В итоге по заключению ГУ МВД России по Московской области мать и сына Ющенко признали гражданами Российской Федерации. Наконец-то. Но за паспортами отправили по месту проживания — на Ямал.

В арктическом регионе «в действиях сотрудников органов внутренних дел нарушений требований нормативно-правовых актов России не установлено», так как якобы Ющенко с 1989 по 2010 год на Ямале не проживали.

Людмиле Ющенко сейчас 70 лет, пенсию она не получает и живёт с паспортом гражданки СССР. Александру Ющенко исполнилось 30 лет, и паспорта у него никогда не было.

Заместитель главы администрации города Губкинский по внутренней политике Евгений Кузнецов заявил РИА Новости, что Ющенко за последние пять лет к местным властям не обращались. В мэрии Пурпе развели руками, потому как на момент проживания Ющенко в посёлке в местной администрации работали совершенно другие люди. Заместитель главы администрации Пурпе Станислав Фёдоров пообещал подключиться к проблеме.