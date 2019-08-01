Киев, 1 августа, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Выборы в украинский парламент еще раз подтвердили обеспеченность президента Владимира Зеленского и его команды надеждами избирателей. О том, с какими результатами пришли на этих выборах в Раду «Слуги народа» Зеленского и как они теперь этим могут воспользоваться, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Зеленский

Пока что команда Зеленского попирает властное поле Украины подобно мощной фаланге, оставляя своим оппонентам совсем немного места для маневра. Набранные «Слугами народа» 43,16% голосов обеспечивают им 256 мест в Верховной раде, а значит, практически по любому вопросу Рада будет голосовать так, как они сочтут нужным. Ведь для конституционного большинства при голосовании необходимо 300 голосов, а учитывая непримиримость друг с другом «флангов» украинской оппозиции, доброхотов на поддержать то или иное решение Зеленский всегда сможет найти.

Министерские кресла, учитывая многократный перевес «Слуг», также будут поделены между победителям, а в качестве утешительного приза самым крупным и бойким из оппозиционеров могут разрешить подержаться за какие-нибудь парламентские комиссии. А впереди еще местные выборы, и на волне президентско-парламентской победительности «Слуг» Зеленский может и местным властям пригрозить. Мол, не дадите «клятву вассала», так и с вотчинами можете распрощаться. А вот что-то будет зимой, когда кредит доверия избирателя исчерпается, а проблемы, которые смело пообещал порешать новый президент, останутся всё теми же?

Читайте статью Андрея Ганжи «Владимир Третий, ЗЕ и слуги: Украина на пути к местным выборам».