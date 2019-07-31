Москва, 31 июля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Российские воздушно-космические силы утром 31 июля 2019 года нанесли массированные удары по опорному пункту боевиков на северо-востоке провинции Латакия. Речь идет о горном городе Кабани. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Mil.ru Самолет ВКС РФ в Сирии

Для авиаударов применялась армейская авиация, ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Они нанесли тяжелый урон обороноспособности террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Авиаудары были нанесены после массированного применения реактивных систем залпового огня и артиллерии по позициям джихадистов со стороны Сирийской арабской армии. Огневое воздействие пришлось на южную ось Кабани.

В настоящее время сирийские военные работают над ослаблением обороны боевиков вокруг Кабани, чтобы начать очередное крупномасштабное наступление на этот город. Для создания выгодных позиций для наступательных действий сирийская армия планирует захватить вершины холмов, окружающих Кабани, а затем перейти к штурму населенного пункта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сирийские военные предпринимали неоднократные попытки взять Кабани. Контроль над Кабани откроет путь сирийской армии на город Джиср-эш-Шугур, важнейший опорный пункт боевиков в провинции Латакия. Переход этих двух населенных пунктов под контроль Сирийской арабской армии позволит полностью ликвидировать остатки джихадистов в этой провинции и обезопасит российскую авиабазу Хмеймим.