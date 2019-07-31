Москва, 31 июля, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Жители Украины рискуют лишиться своей земли, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 31 июля, в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя планы властей Украины снять мораторий на продажу сельскохозяйственной земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«У Украины осталось лишь несколько ресурсов, главные из которых это лес и чернозем, — сказал Мухин. — И вполне понятно, что офис Зеленского сейчас пытается реализовать ту задачу, которую не удалось реализовать пять лет назад. Это так называемый финальный рубеж. За ним уже ничего нет. Когда это будет сделано, землю в первую очередь скупят нерезиденты, и земли больше не будет для украинцев. И та власть, которая совершит этот акт, будет проклята на века. Украинским народом. Я предлагаю Украине отказаться от услуг МВФ, потому что это дорога в никуда, и возвращать суверенность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Гончарука, власти Украины намерены снять мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить полноценный рынок сельхозземель уже до конца 2019 года.