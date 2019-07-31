Донецк, 31 июля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Украинские силовики намерены заминировать прифронтовые поселки на подконтрольной Киеву территории к северу от Донецка. Об этом 31 июля сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«В зону ответственности 56-й мотопехотной бригады доставлены два универсальных минных заградителя, позволяющие минировать местность на расстоянии до 120 метров», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

По данным властей ДНР, сперва инженерную технику планируется применить для минирования линии разграничения в районе населённых пунктов Опытное и Пески, а затем минные заградители будут перемещены под Горловку — в зону ответственности 53-й бригады ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, с 21 июля в Донбассе вступил в силу новый бессрочный режим прекращения огня, договорённость о котором была достигнута на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске. Предыдущее перемирие в зоне конфликта формально действовало с 8 марта по 20 июля.