Лондон, 31 июля, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Мировые нефтяные цены растут на фоне сокращения запасов нефти в США, 31 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent поднялась в цене на 46 центов (0,71%), до $65,09 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 39 центов (0,67%), до $58,44 за баррель.

Нефтяные цены подтолкнул отчет Американского института нефти (API), сообщившего о сокращении запасов в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей. По прогнозам экспертов, ранее опрошенных Reuters, сокращение должно было составить 2,6 млн баррелей.

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