Асбест, Свердловская область, 31 июля, 2019, 17:30 — ИА Регнум. По предварительным данным, столкновение автобуса городского общественного транспорта города Асбеста с автомобилем «Тойота» произошло после того, как водитель автобуса отвлёкся, чтобы взять у пассажира деньги за проезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

В надзорном ведомстве также уточнили, что по предварительным данным проверки, ранее водитель автобуса трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП в результате которого столкнулись три автомобиля произошло в Асбесте 31 июля в 10:05 по местному времени. Водитель рейсового автобуса № 1 А, двигаясь по улице Ленина совершил столкновение со стоящим перед поворотом автомобилем «Тойота». В результате аварии легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и в него врезался УАЗ.

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В итоге пострадали восемь человек. Шесть пассажиров автобуса и водитель «Тойоты» попали в больницу с травмами, а ещё одна женщина после того, как её осмотрели медики, отказалась от госпитализации.

Данное дорожно-транспортное происшествие попало в поле зрения прокуратуры и сейчас надзорные органы проверяют исполнение законодательства о безопасности пассажирских перевозок.