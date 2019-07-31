Калуга, 31 июля, 2019, 17:27 — ИА Регнум. В Калуге состоялось заседание общественного совета при министерстве цифрового развития области. Совет возглавил член комиссии по вопросам экономики и экологии Общественной палаты Калужской области Петр Шамрицкий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 31 июля.

Фото министерства цифрового развития Калужской области На заседании общественного совета при министерстве цифрового развития Калужской области

На первом заседании совета говорилось, что основной целью его деятельности является обеспечение учёта общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и негосударственных некоммерческих организаций при принятии министерством решений. Кроме того, общественный совет министерства цифрового развития области призван стать эффективной формой информирования населения, его вовлечения в процессы цифровизации приоритетных сфер жизни общества.

«Данное мероприятие — это диалог гражданина, бизнеса и власти», — прокомментировал создание совещательного органа при министерстве глава ведомства Александр Архангельский.

Ранее в Калужской области запустили новый интернет-ресурс — геопортал. Он разработан на базе отечественной геоинформационной платформы и собирает в себе более 20 геосервисов. Геопортал является единой точкой доступа к множеству пространственных данных с инструментами поиска географической информации, просмотра и получения сведений по объектам, проведения измерений и возможности корректировки информации путем обратной связи от пользователей сети интернет.