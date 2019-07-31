Коннектикут, США, 1 августа, 2019, 00:06 — ИА Регнум. Более половины избирателей в США сочли расистом президента своей страны, сообщает 30 июля AMNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным Квиннипэкского университета, который проводил опрос в период с 25 по 28 июля, застав, таким образом, 27 число, когда Дональд Трамп написал серию твитов против балтиморского депутата-афроамериканца Элайджи Каммингса, после которой в соцсетях развернулась кампания по обвинению президента в расизме.

51% респондентов полагают, что Трамп-расист, причем чаще всего это мнение разделяют афроамериканцы (80%, против 55% латиноамериканцев и 55% «белых»).

Ранее издание The Baltimore Sun, реагируя на высказывание Трампа о Балтиморе как о «зараженной крысами свалке», назвало его «полезным идиотом Путина», а в Twitter развернулся флешмоб «Отпишись от Трампа».