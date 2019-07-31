СК выясняет, почему 200 советских солдат 3 года не перезахоранивают в Крыму
Симферополь, 31 июля, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить причину проволочки с захоронением 200 бойцов Красной Армии в Крыму, останки которых три года лежат во временном хранилище. Об этом ИА REGNUM 31 июля сообщили в пресс-службе ведомства.
«Поисковики из Феодосии нашли останки 200 советских солдат, но захоронить их не могут. Уже три года останки лежат во временном хранилище. Участок, раньше служивший кладбищем для погибших солдат, — объект культурного наследия, все работы, кроме реконструкции и восстановления могил, на его территории запрещены. Поисковики просили власти сделать два участка для мемориального военного кладбища, но из-за бюрократических проволочек решение так и не принято», — отметили в Следкоме РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году под Феодосией при проведении подготовительных работ перед началом строительства энергоперехода Кубань-Крым были обнаружены останки 13 советских воинов и 217 единиц боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
По теме: На месте будущего энергомоста в Крыму найдены останки советских солдат