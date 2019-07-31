Симферополь, 31 июля, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить причину проволочки с захоронением 200 бойцов Красной Армии в Крыму, останки которых три года лежат во временном хранилище. Об этом ИА REGNUM 31 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

«Поисковики из Феодосии нашли останки 200 советских солдат, но захоронить их не могут. Уже три года останки лежат во временном хранилище. Участок, раньше служивший кладбищем для погибших солдат, — объект культурного наследия, все работы, кроме реконструкции и восстановления могил, на его территории запрещены. Поисковики просили власти сделать два участка для мемориального военного кладбища, но из-за бюрократических проволочек решение так и не принято», — отметили в Следкоме РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году под Феодосией при проведении подготовительных работ перед началом строительства энергоперехода Кубань-Крым были обнаружены останки 13 советских воинов и 217 единиц боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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