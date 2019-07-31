Грозный, 31 июля, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров, побывавший в районах, на которые в ночь на 31 июля обрушился ураганный ветер с ливнями, проинформировал о разрушениях, которые были зафиксированы на 12:00. Так, по его словам, в Урус-Мартановском районе от стихии пострадали около 200 жилых домов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Их количество может возрасти до 350. Пострадали два многоэтажных дома, четыре школы, районная больница, дом культуры. В 11 крупных сёлах разрушены ЛЭП и газопроводы», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, около 130 домов повреждены в Ачхой-Мартановском районе. Из них 70 в селе Катар-Юрт, 48 — в Янди и три дома в Ачхой-Мартане. Прекращено электро‑ и газоснабжение в шести сёлах, в трех населенных пунктах нет воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, непогода повлияла на жизнедеятельность и других регионов Северного Кавказа. В Ингушетии остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода падавшими деревьями военная часть и шесть домов в Сунженском районе. Отключены от электроснабжения еще 15 населенных пунктов.