В регионах РФ начинают работу бахчевые развалы. Традиционно официально на бахчевых развалах торговля этой продукцией разворачивается в первые дни августа. В Москве, как сообщили в департаменте торговли и услуг, развалы откроются 3 августа, в первую субботу месяца. В Московской области, по данным министерства потребительского рынка и услуг региона, — 1 августа. Бахчевые привозят из Краснодара, Ростова, Астрахани и Дагестана. Легальные площадки проверяются на соответствие необходимым нормам — специалисты берут пробы товара, чтобы определить его качество. К торговым точкам предъявляют требования: на них должны быть размещены стенды с информацией о режиме работы и стоимости продуктов. Продавцам нужно носить униформу, иметь медицинскую книжку, разрешение на торговлю и сертификат, подтверждающий качество и безопасность арбузов и дынь. Подробности в трансляции ИА REGNUM.

ИА REGNUM Арбузы

07:14 В Оренбургской области массовый сбор арбузов начался 25 июля. На 30 июля убрано 1500 га поливного арбуза, валовой сбор 67 500 тонн при средней урожайности 450 ц/га товарного арбуза. Вес одного арбуза — 4−6 кг и выше. В 2019 году в регионе площадь под продовольственными бахчевыми культурами составила 46,3 тыс. га (в Волгоградской области посеяно в 2019 году 8,1 тыс. га, в Астраханской — 32,4 тыс. га), сообщили корреспонденту в пресс-службе областного правительства. Читайте также: Оренбуржье лидирует в России по посевным площадям бахчевых культур

07:21 На сегодняшний день на мини-рынках Оренбурга соль-илецкие (местные) дыни предлагают примерно по 25−30 рублей за килограмм. Цены на арбуз варьируются от 15 до 20 рублей за килограмм, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как показывает практика, в сентябре цены на местные бахчевые падают в два раза. Стоит отметить, арбузы и дыни на рынках областного центрах появились уже в первой половине июля. Продавцы признавались, что бахчевые везут из Узбекистана. Цены на арбуз составляли в районе 40 рублей за кило, на дыню — 70−90 рублей за килограмм. Читайте также: Цены и риски: в Оренбуржье началась пора местных арбузов

07:39 В Казани в розницу арбузы продают за 20 рублей/кг, а оптом готовы отдать по 3 рубля/кг. Минздрав РТ тем временем подготовил рекомендации, как не отравиться данным продуктом. Читайте подробнее: Сезон бахчевых: арбузы в Казани — от 3 до 20 рублей за килограмм

07:48 В Приморье первые арбузы из Китая продавали в супермаркетах ещё в июне по цене 80−100 рублей за кг. С конца июля бахчевые развалы появляются вдоль дорог, на рынках. По словам продавцов, арбузы везут из Узбекистана, килограмм стоит 35−40 рублей. Дыни продают по 100 рублей за кг. Читайте также: В Приморье везут тоннами арбузы из Узбекистана и Китая: 40 рублей за кг

08:12 Арбуз

08:52 В Свердловской области арбузы можно купить по 14 рублей за килограмм, но есть шанс найти предложение и по 84 рубля. На Урале арбузы представлены в основном из Казахстана, Узбекистана и Оренбуржья. Также встречаются из Волгоградской области. Об этом: Арбузы на Урале: что продают по 84 рубля за килограмм