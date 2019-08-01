Сезон арбузов: где покупать и сколько стоят
В регионах РФ начинают работу бахчевые развалы. Традиционно официально на бахчевых развалах торговля этой продукцией разворачивается в первые дни августа. В Москве, как сообщили в департаменте торговли и услуг, развалы откроются 3 августа, в первую субботу месяца. В Московской области, по данным министерства потребительского рынка и услуг региона, — 1 августа.
Бахчевые привозят из Краснодара, Ростова, Астрахани и Дагестана. Легальные площадки проверяются на соответствие необходимым нормам — специалисты берут пробы товара, чтобы определить его качество. К торговым точкам предъявляют требования: на них должны быть размещены стенды с информацией о режиме работы и стоимости продуктов. Продавцам нужно носить униформу, иметь медицинскую книжку, разрешение на торговлю и сертификат, подтверждающий качество и безопасность арбузов и дынь.
Подробности в трансляции ИА REGNUM.
В Оренбургской области массовый сбор арбузов начался 25 июля. На 30 июля убрано 1500 га поливного арбуза, валовой сбор 67 500 тонн при средней урожайности 450 ц/га товарного арбуза. Вес одного арбуза — 4−6 кг и выше. В 2019 году в регионе площадь под продовольственными бахчевыми культурами составила 46,3 тыс. га (в Волгоградской области посеяно в 2019 году 8,1 тыс. га, в Астраханской — 32,4 тыс. га), сообщили корреспонденту в пресс-службе областного правительства.
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На сегодняшний день на мини-рынках Оренбурга соль-илецкие (местные) дыни предлагают примерно по 25−30 рублей за килограмм. Цены на арбуз варьируются от 15 до 20 рублей за килограмм, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как показывает практика, в сентябре цены на местные бахчевые падают в два раза.
Стоит отметить, арбузы и дыни на рынках областного центрах появились уже в первой половине июля. Продавцы признавались, что бахчевые везут из Узбекистана. Цены на арбуз составляли в районе 40 рублей за кило, на дыню — 70−90 рублей за килограмм.
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В Казани в розницу арбузы продают за 20 рублей/кг, а оптом готовы отдать по 3 рубля/кг. Минздрав РТ тем временем подготовил рекомендации, как не отравиться данным продуктом.
Читайте подробнее: Сезон бахчевых: арбузы в Казани — от 3 до 20 рублей за килограмм
В Приморье первые арбузы из Китая продавали в супермаркетах ещё в июне по цене 80−100 рублей за кг. С конца июля бахчевые развалы появляются вдоль дорог, на рынках.
По словам продавцов, арбузы везут из Узбекистана, килограмм стоит 35−40 рублей. Дыни продают по 100 рублей за кг.
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В Свердловской области арбузы можно купить по 14 рублей за килограмм, но есть шанс найти предложение и по 84 рубля. На Урале арбузы представлены в основном из Казахстана, Узбекистана и Оренбуржья. Также встречаются из Волгоградской области.
Об этом: Арбузы на Урале: что продают по 84 рубля за килограмм
В Чебоксарах в среднем арбуз стоит от 13 до 20 рублей за 1 кг. При этом в социальных сетях в соседней Мордовии опубликована фотография, сделанная в одном из супермаркетов, о продаже «арбузов из Чувашии»: его предлагают купить за 21,9 рубля. Пользователи недоумевают, «давно ли в стали расти арбузы в Чувашии».
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На прилавки магазинов Тюмени арбузы в основном поступают из Оренбургской области и Казахстана. Причём отечественная ягода обойдётся покупателям дороже. Из пяти торговых точек, которые промониторил корреспондент ИА REGNUM, в трёх предлагаются арбузы из Казахстана от 15 до 18 рублей. Крупные ягоды из Оренбурга гораздо дороже — от 20 до 25 рублей.
Подробности в материале: Отечественные арбузы в Тюмени оказались дороже импортных
В Воронеже стоимость килограмма арбуза, по данным на 1 августа, составляет в среднем около 20 рублей за килограмм, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Несмотря на то, что официальный старт сезона торговли арбузами, по традиции, стартует лишь с 1 августа, на рынках, лотках, в магазинах арбузы в большом количестве появились ещё в конце июня. Преимущественно — привезенные из стран Туркестана. Арбузы выращивают и в южных районах Воронежской области, например в Павловске, но на рынках местные арбузы традиционно появляются начиная со второй декады августа.
Подробности в материале: Сезон арбузов в Воронеже: от 20 рублей за килограмм
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на одном из импровизированных рынков в микрорайоне Старая Сортировка города Екатеринбурга практически на каждой точке стоимость арбузов за килограмм составляет 20 рублей. И только в одном месте было предложено заплатить 19 рублей. При этом в магазине их можно купить по 19 рублей 50 копеек.
Подробности в материале: На улице не дешевле. Почём и откуда арбузы в Екатеринбурге?
«Холодок», «Колестон», «Турбо» — наиболее популярные сорта арбузов у жителей Карачаево-Черкесии. Привозят их в республику из Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей, Калмыкии и Дагестана. С 1 августа цена на арбузы в регионе установилась на традиционной для сезона планке — 10 рублей за килограмм.
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Стоимость арбузов в гипермаркетах и супермаркетах торговой сети среднего класса «Лента» в Санкт-Петербурге сегодня составляет 12,99 рублей за 1 кг (при использовании карты покупателя этой сети). Таким образом, средних размеров арбуз обходится постоянному клиенту «Ленты» примерно в 70 рублей, в чем убедился корреспондент ИА REGNUM. Происхождение арбузов указано как «Россия», подробности географии не уточняются. Качество продукции достойное — мякоть арбузов красная и сладкая.
В городе Махачкале стоимость арбуза, который продаётся на рынках или вдоль дорог, на конец июля — начало августа составляет в среднем 10−15 рублей за килограмм, но можно отыскать и за 5−8 рублей. При этом существует практика, когда коммерсанты для реализации продукции приезжают на своих автомобилях в дворовые территории многоквартирных домов или в частные секторы. В таком случае цена за килограмм арбуза может достигать и 20−25 рублей.
Продаются арбузы как выращенные в самом Дагестане (например, в Бабаюртовском или Кизлярском районе республики), так и привезённые, чаще всего, из Астрахани или со Ставрополья.
В Саратове точки с бахчевыми культурами работают с июля, передаёт 1 августа корреспондент ИА REGNUM.
Средняя стоимость арбузов составляет 15 рублей за килограмм. Продукцию привозят из южных регионов — Дагестана и стран Центральной Азии. Саратовцы пока не спешат покупать бахчевые — ждут астраханских арбузов и местных, которые созревают ближе к концу августа.
Об этом: Арбузы в Саратове стоят 15 рублей, но спросом не пользуются
В Астраханской области, из которой традиционно везут арбузы в другие российские регионы, массовый сбор арбузов начался ещё в 20-х числах июля, хотя продавать местную ягоду на рынках Астрахани официально начали ещё раньше, с 1 июля. Арбузы стоят в районе 15 рублей за килограмм. Для сравнения: в Воронеже цена на них составляет около 20 рублей за килограмм.
Подробности в материале: Арбузы в Астрахани — от 15 рублей за килограмм
В Кургане настал сезон арбузов. В столицу Зауралья их везут из Оренбургской области и Казахстана. Стоимость бахчевой ягоды в торговых точках города разнится от акционных 14,9 рубля до 18 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Самые дешёвые арбузы — из Казахстана. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM маркетолог местной торговой сети, арбузы в Оренбургской области только начали поспевать, тогда как казахские поставщики везут уже спелый, то есть менее «лёжкий» бахчевый товар, поэтому он на два-три рубля дешевле.
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Калужские магазины стали наполняться полосатой ягодой из Ростовской и Саратовской областей. Средняя цена арбуза в городе составляет около 21 рубля за килограмм. Наиболее дешёвые арбузы — в крупном гипермаркете федерального значения, где их продают по 14 рублей 49 коп. Однако продавцы по секрету советуют знакомым покупателям не спешить с покупкой, ссылаясь на то, что большинство арбузов ещё не созрели. В местном сетевом супермаркете торгуют арбузами по 18 рублей 90 коп, но они столь громадны, что не вызывают у покупателей особого желания их приобрести. Видя, что торговля затормозилась, распоряжением дирекции супермаркета арбузы стали продавать нарезанными кусками, что категорически делать запрещено Роспотребнадзором. На рынке у отдельных продавцов цена за килограмм арбуза доходит до 23 рублей.
Подробности в материале: В Калуге появились арбузы, но спрос на них низкий
Стоимость арбузов в Крыму колеблется от 18 до 30 рублей за килограмм, однако высокие цены не гарантируют качества продукта. На полуострове продаются как доморощенные, так и привезённые арбузы.
«Дефицита у нас нет. Хотя привезённых арбузов на порядок больше, мы рекомендуем покупать крымские. Они, как правило, дешевле, и вкуснее», — сообщили в региональном «Объединении потребителей России».
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В Петербурге купить арбуз можно не только на рынках или в супермаркетах, но и в интернет-магазинах популярных торговых сетей. К примеру, стоимость обычного красного арбуза в интернет-магазине ретейлера «О'КЕЙ», владеющего сетью гипермаркетов в Петербурге, Москве и других регионах РФ, составляет сегодня 14,99 руб. за 1 килограмм. Желтый арбуз обойдется значительно дороже — в 49,99 руб. за 1 кг. Стоимость доставки покупателю, при заказе арбузов общей стоимостью до 1999 рублей, составит от 149 до 249 рублей, в зависимости от времени суток.
Цена на арбузы в одной или другой торговой сети Екатеринбурга может отличаться почти в четыре раза. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В магазине сети «Магнит» в северо-восточной части города удалось найти только два вида арбузов: желтые арбузы за 54,9 рублей/кг и арбуз без косточек за 49,9 рублей/кг. Однако если пройти сто метров к магазину «Пятерочка», то там обнаружатся арбузы отечественные с ценой в 14,9 рублей/кг. Разница налицо.
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Стоимость килограмма арбуза в Волгоградской области, по данным на 1 августа, колеблется от 10 до 15 рублей. На оптовых площадках арбузы предлагают по цене от 3,5 до 11,5 рубля за килограмм при покупке от тонны и выше. Продают арбузы в регионе буквально на каждом шагу: только в областном центре мэрия определила около 50 официальных площадок для продажи бахчевых, 25 из них уже начали обустраивать в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. Собирать бахчевые в регионе начали раньше срока. По данным на конец июля, в регионе собрали более пяти тысяч тонн арбузов. А 24−25 августа в Камышине состоится традиционный Фестиваль арбузов — ежегодный праздник собирает десятки тысяч гостей не только из Волгограда, но и из других регионов.
Подробности в материале: От 10 до 15, но оптом дешевле: сколько стоят арбузы в Волгограде