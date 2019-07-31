Нью-Йорк, США, 31 июля, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США начали торги с роста благодаря повышению курса акций Apple на премаркете, 31 июля передает агентство Reuters.

Henry Han Уолл-стрит

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 46,65 пункта (0,17%), до 27 244,67 пункта, индекс S&P 500 вырос на 3,04 пункта (0,10%), на 3016,22 пункта, индекс Nasdaq вырос на 17,18 пункта (0,21%), до 8290,80 пункта.

Главным событием для Уолл-стрит 31 июля и 1 августа является заседание ФРС, на котором должно быть принято решение о снижении базовой ставки.

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