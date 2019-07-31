Тверь, 31 июля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. 3,2 млрд рублей заложено на мероприятия по оздоровлению Волги в Тверской области на 2019−2024 годы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по итогам заседания облправительства 31 июля, на котором была утверждена региональная программа по улучшению экологического состояния реки Волги.

Алексей Саврасов. Волга. Дали. 1870-е

Программа реализуется в рамках национального проекта «Экология». 2,3 млрд рублей регион получит на реализацию программы из федерального бюджета. Цель мероприятий — сокращение объема сбрасываемых загрязнённых сточных вод в бассейн реки Волги в 2,5 раза до 2024 года.

На данный момент в регионе проведена инвентаризация очистных сооружений, определен перечень объектов для реконструкции. Так, в ближайшие шесть лет планируется реконструировать 17 очистных сооружений в населённых пунктах региона, которые являются основными потребителями бассейна реки Волга, это: Тверь, Конаково, Старица, Ржев, Калязин, Осташков, Пено, Торжок, Кимры, Зубцов, Кашин, посёлки Радченко и Редкино Конаковского района, Белый Городок и Приволжский Кимрского района, а также село Медное Калининского района и посёлок Калашниково Лихославльского района. Реконструкция очистных сооружений города Конаково и блока биологической очистки очистных сооружений Твери стартует уже в 2019 году.