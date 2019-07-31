Вашингтон, 31 июля, 2019, 17:05 — ИА Регнум. В 2019 году компания Sandbox VR выпустит групповую игру с поддержкой технологии виртуальной реальности по вселенной «Звездный путь». Тизер-трейлер был опубликован 31 июля на портале Engadget.

Игра Away Mission

Игра получит название Away Mission, что можно перевести как «Десант» или «Группа высадки». В одном 30-минутном игровом раунде смогут принимать участие до 30 геймеров. Перед командой будет ставиться задача исследовать затерянный космический корабль, посылающий сигнал бедствия. По пути игрокам предстоит пережить десантирование на планету, использовать трикодер и фазерную винтовку, а также вернуться после окончания миссиия на корабль USS Discovery.

«Вероятно, сбылась мечта всей жизни фанатов «Звездного пути», — сказал журналистам гейм-дизайнер Sandbox VR Майкл Хэмпден.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Компания Khronos Group выпустила первую официальную версию стандарта OpenXR 1.0. Он позволяет делать кроссплатформенными приложения для устройств виртуальной реальности, таких, как Oculus, Hololens и Vive.