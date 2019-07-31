Москва, 31 июля, 2019, 17:03 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают обязать арендаторов лесных участков страховать их от пожара. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

«Одно из наших давних предложений — обязать арендаторов лесных участков страховать свои территории от пожаров. Сегодня «частники» не заботятся о безопасности, их интересует только прибыль», — отметил Миронов.

Он также напомнил, что депутат Госдумы Олег Шеин весной 2019 года внес в Госдуму законопроект, которым реализуется поручение президента РФ и устанавливается ответственность за предупреждение ландшафтных пожаров, которые зачастую распространяются и на лесные массивы.