Севастополь, 31 июля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. В развитие музеев Севастополя ежегодно вкладываются сотни миллионов рублей. Об этом 31 июля журналистам заявил министр культуры России Владимир Мединский.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

«Мы видим на примере музея-заповедника «Херсонес» и музея обороны Севастополя, что ежегодно вкладываются десятки и сотни миллионов рублей именно в развитие инфраструктуры. Это то, что делает их привлекательными, популярными, любимыми местами отдыха и просвещения и для гостей, и для жителей Севастополя», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации руководства музея-заповедника «Херсонес Таврический», с начала 2019 года госучреждение заработало более 25 млн рублей, приняв около 400 тысяч посетителей.

Об этом: За полгода севастопольский «Херсонес» заработал на посетителях 25 млн руб