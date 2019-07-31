Москва, 31 июля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Уровень бедности в России, вероятнее всего, снизится во втором квартале 2019 года, заявили 31 июля в Счётной палате.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Рост уровня бедности в первом квартале и дальнейшее его снижение к четвёртому кварталу — типичная ситуация для российской экономики», — приводит комментарий ведомства ТАСС.

Как отметили в Счётной палате, такая динамика обусловлена «сезонными колебаниями уровня доходов населения». Сообщается, что во втором квартале сокращение реальных располагаемых денежных доходов замедлилось до 0,2% против 2,5% в первом квартале.

Вместе с тем в Счётной палате назвали маловероятным существенное снижение уровня бедности к концу текущего года относительно уровня 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате сообщили, что в первом квартале 2019 года доходы ниже прожиточного минимума имели 20,9 млн человек, что составляет 14,3% населения страны. На аналогичный период 2018 года этот показатель составлял 13,9%. Рост показателя в ведомстве объяснили опережающим увеличением размера прожиточного минимума относительно темпов инфляции.