Киев, 31 июля, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Заявления экс-президента Украины Петра Порошенко о причинах низкого результата его партии «Европейская солидарность» на парламентских выборах 21 июля вызывают «некоторую грусть и недоумение», заявил сегодня, 31 июля, украинский политолог Кирилл Сазонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

ИА REGNUM напоминает, что накануне было опубликовано интервью Порошенко изданию «Украинская правда», в котором бывший глава Украины объяснил поражение на выборах «субъективными и объективными факторами». В частности, Порошенко заявил, что около 15−20% голосов избирателей были «рассеяны» на партии, которые набрали от 1 до 3% голосов, и если бы эти политсилы поддержали его проект, «ЕС» бы заняла в итоге уверенное второе место. Также Порошенко заявил, что люди в любом случае на парламентских выборах пытаются поддержать свой выбор во время президентских.

«Сначала было смешно, а потом оцениваешь общую картину, перечитываешь — он так ничего и не понял. То есть вообще ничего. Причины поражения, разгромного, кстати, поражения, он видит в ком угодно, но только не в себе. Или умышленно зачем-то врет», — комментирует заявление Порошенко Сазонов.

«Все виноваты вокруг — партии, которые пошли на выборы, полиция. То есть неужели мысль не закралась в голову — вдруг я сам что-то не так сделал, вдруг слишком много воришек рядом поставил и не увольнял? Ну неужели взрослый человек, против которого проголосовали 73%, не допускает мысли, что в чем-то виноват сам? Не верил, что так бывает», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что «Европейская солидарность» заняла лишь 4-е место на досрочных выборах в Верховную раду и получит в парламенте нового созыва всего 25 депутатских мест из 424. 23 мандата партии Порошенко достанутся по партийным спискам и еще 2 получено в мажоритарных округах. До этого Порошенко разгромно проиграл президентские выборы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, набрав лишь около 25% против 73% у его оппонента.