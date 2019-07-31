Афины , 1 августа, 2019, 00:06 — ИА Регнум. 17,6% составила безработица в Греции в апреле 2019 года по сравнению с 18,2% в марте, сообщает 31 июля AMNA со ссылкой на данные Европейской Службы Статистики (Евростат), которые были обнародованы сегодня.

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Греция показала снижение уровня безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 19,8% до 17,6%). В количественном выражении число безработных в Греции составило 834 000 человек.

Уровень безработицы среди мужчин составил 14,5%, у женщин 21,7%. Среди молодежи возрастом до 25 лет безработными по итогам первого квартала являлись 39,6%.

В целом в Еврозоне — по данным на июнь 2019 — безработица составила 7,5% по сравнению с 7,6% в мае и 8,2% год назад. В июне число безработных в ЕС достигло 15,7 млн человек.

По данным Евростата, самый высокий уровень безработицы в ЕС в июне зарегистрирован в Греции (17,6%) и Испании (14%). Самые низкие показатели безработицы отмечены в Чехии (1,9%) и Германии (3,1%).