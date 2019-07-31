Пермь, 31 июля, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Пятеро сотрудников порохового завода в Перми пострадали в результате взрыва специзделия, сообщает 31 июля РИА Новости со ссылкой на гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского.

Цитата из х∕ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

По словам Миргородского, изделие сдетонировало в 14:08 мск. На данный момент все пострадавшие доставлены в больницу.

Двое из них получили травмы и ожоги, которые признаны тяжелыми. Одного из пострадавших оперируют.

На предприятии создана комиссия по расследованию причин и подробностей инцидента.