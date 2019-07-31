Шри-Джаяварденепура-Котте, 31 июля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Власти Шри-Ланки приняли решение о начале выдачи бесплатных виз туристам из 50 стран. Об этом 31 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные документы.

(сс) David Stanley Шри-Ланка

Как уточняется, бесплатные туристические визы смогут получать в том числе граждане России. Также данное решение распространяется на туристов из Великобритании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Дании, Китая, Индии и других стран.

Отмечается, что с помощью данной меры власти Шри-Ланки рассчитывают увеличить поток туристов, который упал более чем на 70% после серии терактов в стране в апреле 2019 года, в результате которых погибли свыше 250 человек.

Визовые сборы для туристов будут отменены на период с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года.