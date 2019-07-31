Москва, 31 июля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Количество арестантов, пребывающих в московских СИЗО, превышает установленные нормы на 12,6%. Информация была озвучена на заседании коллеги управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве, сообщается на официальном сайте столичного управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

В то же время имеет место тенденция к снижению численности задержанных, отмечено в сообщении.

«Фактическая численность арестованных, содержащегося в учреждениях УФСИН России по городу Москве, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, снизилась на 1,89%, с 9 911 до 9 749 человек. По состоянию на 1 июля 2019 года, величина перелимита составила 12,6%, в аналогичном периоде прошлого года — 14,5%», — указано в информации.

Также во время коллегии было отмечено, что в первом полугодии 2019 года задачи по обеспечению надёжности охраны объектов выполнены в полном объёме, побегов из-под охраны не допущено.