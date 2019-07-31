США, 1 августа, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Женщина в штате Огайо приговорена к 10 дням тюремного заключения за нарушение указа о кормлении бездомных животных, сообщает 31 июля The Washington Examiner.

Кошки

79-летняя Нэнси Сегула начала навещать бездомных кошек на своем заднем дворе несколько лет назад после того, как соседка бросила своих питомцев.

Сегула объяснила, что очень любит кошек и не могла не беспокоиться о них. Сосед женщины пожаловался на нее в полицию, ей было вынесено несколько предупреждений о том, что она нарушает местный закон. После четвертого предупреждения Сегуле было приказано явиться в суд, где ей был вынесен 10-дневный приговор.

Сын Сегулы, Дэйв Павловски, не может поверить в происходящее: по его словам, все знают, что происходит в этой окружной тюрьме, и невозможно представить, что туда отправят пожилую женщину. По мнению самой Сегулы, наказание слишком сурово для ее проступка.